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İran’dan Bolton’ın görevden alınmasına jet yanıt

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın istifa etmesi sonrasında Tahran yönetiminden flaş bir açıklama geldi. Bolton'ın istifa etmesinin ardından İran yönetimi, açıklamalarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD bize karşı uyguladığı maksimum baskıyı politikasını sonlandırmalı" derken İranlı yetkililer de Bolton'ın görevden alınmasının İran'ı müzakere masasına oturmaya yetmeyeceğini dile getirdi.

Sozcu.com.tr
11:44 -
Haberler Dünya
İran’dan Bolton’ın görevden alınmasına jet yanıt

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın sürpriz bir şekilde görevden ayrılmasının ardından ABD-İran ilişkisine dair Tahran yönetimi flaş bir açıklama yaptı. 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD’nin ayrılması sonrasında gerilen ilişkiler ile ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşmadan ayrıldıktan sonra İran’a yaptırım uygulamaya başlayan ABD’nin ülkesine yönelik maksimum baskı politikasını sona erdirmesi gerektiğini söyleyen Ruhani, “ABD bize uyguladığı maksimum baskı politikasını sona erdirmelidir” dedi.

Öte  yandan İran’ın Daimi BM Temsilcisi Macid Tahteravancı, “ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın ayrılması İran’ın ABD ile görüşmeye oturmasına sebep olmayacaktır. Yaptırımlar uygulanmaya devam ederken görüşme yapılacak bir alan yoktur” dedi.

Son güncelleme: android-time 11:45 11.09.2019
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