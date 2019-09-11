İran’dan Bolton’ın görevden alınmasına jet yanıt

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın sürpriz bir şekilde görevden ayrılmasının ardından ABD-İran ilişkisine dair Tahran yönetimi flaş bir açıklama yaptı. 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD’nin ayrılması sonrasında gerilen ilişkiler ile ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşmadan ayrıldıktan sonra İran’a yaptırım uygulamaya başlayan ABD’nin ülkesine yönelik maksimum baskı politikasını sona erdirmesi gerektiğini söyleyen Ruhani, “ABD bize uyguladığı maksimum baskı politikasını sona erdirmelidir” dedi.

Öte yandan İran’ın Daimi BM Temsilcisi Macid Tahteravancı, “ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın ayrılması İran’ın ABD ile görüşmeye oturmasına sebep olmayacaktır. Yaptırımlar uygulanmaya devam ederken görüşme yapılacak bir alan yoktur” dedi.