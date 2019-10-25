Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İranlı zombi kızdan acı itiraf: Sosyal medya hayatımı kararttı

Instagram'da paylaştığı aşırı makyajlı ve filtreli fotoğraf ve videolarla uluslararası şöhrete kavuşan 22 yaşındaki Sahat Tabar, cezaevinde açıklamalarda bulundu. Tabar, "Sosyal medya hayatımı kararttı" dedi.

Sozcu.com.tr
09:11 -
Haberler Dünya
İranlı zombi kızdan acı itiraf: Sosyal medya hayatımı kararttı

Sosyal medyada paylaştığı makyajlı ve filtreli fotoğraf ve videolarıyla uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken ve birçok insan tarafından, “Zombi gelin”, “Çakma Angelina Jolie” ve “zombi kız” diye anılan 22 yaşındaki Sahar Tabar geçtiğimiz ay gözatlına alınmıştı.

Gençlerin ahlakını bozduğu, şiddeti körüklediği ve yasa dışı yollarla para kazandığı gerekçesiyle tutuklanan Tabar, Iran’ın devlet televizyonu IRTV2’ye çıktı. İran televizyonuna açıklamalarda bulunan Tabar, “Sosyal medyada bir an önce ünlü olmaya çalışma çılgınlığı benim hayatımı kararttı. Benim çocukluk hayalim ünlü olmaktı. Sosyal medyada paylaşım yaptıktan sonra insanların bunu beğendiğini ve beğenilerin arttığını görünce doğru şeyi yaptığımı hissettim” dedi.

2017 yılında, “Angelina Jolie’ye benzemek için 50 ameliyat olan kız” ifadesiyle paylaşılan fotoğrafıyla şöhrete kavuşan genç kadın, “Ben aslında fotoşopla oynanmış halime benzemiyorum. Amacım Angelina Jolie’ye benzemek değil, 2005 yapımı Ölü Gelin filmindeki karaktere benzemekti” dedi.

İran televizyonuna çıkan ve yüzü mozaikli olarak röportaj veren Sahar paylaşımlarından dolayı çok pişman olduğunu söyledi.

Facebook ve Twitter’ın yasak olduğu ve sadece Instagram’ın kullanılabildiği İran’da fotoğraflarını paylaşan Tabar, “Annem bana sürekli bunları bırakmam gerektiğini söylüyordu ama onu dinlemedim. Bazen yabancı birinin sözleri kendi öz ebeveyninizin sözlerinden daha önemli hale gelebiliyor” dedi.

ameliyat ANGELINA Jolie Facebook Instagram İran Kadın para sosyal medya Twitter
Son güncelleme: 09:21 25.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more