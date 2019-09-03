Irkçılığın geldiği noktaya bak… Türk kökenli Alman askere ‘Bu üniformayı sadece Alman giyer’ diye saldırdılar

Başkent Berlin'de askerliğini yapan Türk kökenli Alman vatandaşı, 25 yaşındaki çavuş rütbesindeki bir asker, güpegündüz üstelik de resmi kıyafeti üzerindeyken ırkçıların saldırısına uğradı.

ARKADAN GELİP SALDIRDILAR

Türkler'in de yoğun olarak yaşadığı Neukölln semtindeki Saalestr‘de yürüyen, üniforması üzerinde bulunan genç askere arkadan yaklaşan iki kişi, birden saldırdı. İki iri kıyım saldırganın yüzüne, kafasına ve ayaklarına yaptığı saldırıyla şok olan Türk kökenli Alman asker, karşılık vermeye başlarken, saldırganlar kaçtı. Saat 09.20’deki olaydan sonra iki saldırganın kaçarken, “Alman asker üniformasını ancak Almanlar giyer” diye bağırdığı öğrenildi.

UZUN SÜRE İZLEMİŞLER

Saldırganları takip etmek isteyen çavuş, ayağından yaralandığı için bunu başaramadı. Saldırganların, askeri uzun süre takip ettiği belirlendi. Olayın ardından gelen polis, iki saldırganı aradı ama hiç bir iz bulamadı. Yaralanan Türk kökenli Alman asker ise hastaneye kaldırıldı.