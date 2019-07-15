İspanya, AB’nin Kıbrıs yaptırımlarına karşı çıktı!

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel’de basın toplantısı düzenleyen Borrell, “Uluslararası hukuk söz konusu olduğu için Avrupa, Kıbrıs’a tam destek veriyor. Uluslararası hukuka uyulmasından yanayız ve onun ihlal edildiğini düşünüyoruz. Ne yapabiliriz? Her zaman olduğu gibi, gerilimden ve çözüm arayışı yerine durumu kötüleştirecek süreçlerden kaçınmak” ifadelerini kullandı.

“İKİ KERE DÜŞÜNÜLMELİ”

Sputnik’teki habere göre, yaptırımları caydırıcı faktör olarak iyi bulduğunu ancak bir kere uygulandıktan sonra caydırıcı etkinin ortadan kalktığına inandığını belirten Borrell, bu nedenle yaptırım uygulamadan önce iki kere düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi.

“BU SULARDA BÜYÜK POTANSİYEL VAR”

Bu arada Borrell, Kıbrıs ve Türkiye arasında duran müzakerelerin yeniden başlaması yönünde çağrıda bulundu.

Mevcut sorunu ve Doğu Akdeniz’de gaz çalışmaları nedeniyle doğabilecek her türlü surunu aşmanın en iyi yolu olarak diyaloğa işaret eden Borrell, “Bölgedeki diğer ülkelerle de benzer sorunlar yaşanabilir. Bu birincisi ve arkası gelecek. Zira bu sularda büyük bir potansiyel var” dedi.