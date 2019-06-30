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İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor

İspanya sıcak hava dalgasının tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

18:28 -
Haberler Dünya
İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor

İspanya'da 2019 yılının ilk yarısında çoğu küçük bölgelerde toplam 6 bin orman yangını görüldüğü belirtildi.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği İspanya'da küçük alanlardaki orman yangınları itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, bazı bölgelerde sıcaklığın da artış göstermesiyle geniş alanlara yayıldı.

FOTOĞRAFLAR:REUTERS

Katolanya Özerk Bölgesi'nde çıkan orman yangınını kontrol altına alındığı, Madrid'de ise orman yangınları nedeniyle yüzlerce kişinin evlerinden tahliye edildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLAR:REUTERS

Madrid'de dün, Cadalso de los Vidrios kasabasında bir kamp alanındaki 200 kişi tahliye edildi. Almorox bölgesinde Cuma günü başlayan 350 itfaiye erinin müdahale ettiği orman yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

FOTOĞRAFLAR:REUTERS

Madrid'e 60 kilometre uzaklıktaki Toledo kabasındaki orman yangının büyük bire bölümünün itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLAR:REUTERS

Meteoroloji uzmanlarına göre, Avrupa'yı vuran Sahra Çölü’nden yükselen sıcak hava dalgası bugün etkisini azaltmaya başlayacak.

AJANSLAR

FOTOĞRAFLAR:REUTERS

 

FOTOĞRAFLAR:REUTERS

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