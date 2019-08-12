İspanya’da korkutan yangın: Binlerce insan tahliye edildi

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkililerince yapılan açıklamalarda, şiddetli rüzgarın etkisiyle henüz kontrol altına alınamayan orman yangınını söndürmek için 9 helikopter ve 2 uçağın yardımıyla 230 kişilik ekibin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, başta Tejada, Artenara ve Galdar olmak üzere 8’den fazla yerleşim yerinde binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Büyük Kanarya’da cumartesiden bu yana devam eden orman yangınında şu

ana kadar bin hektarlık alan yandı. Bu arada yangının çıkmasına neden olduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.