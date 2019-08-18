İspanya’da şaşkına çeviren olay: Bir kasaba tren hattının satılmasına karşı çıktı

Mallorca’nın ufak kasabası Soller halkı ayağa kalktı… Bunun sebebi ise 1912 yılından beri kenti bölgenin başkenti Palma’ya bağlayan ve 200 metre çıkarak, 13 tünelden geçen ve 27 kilometrelik yolculuk yapan bir tren ve tren hattının satılması.

Ahşaptan yapılan ve tarihi bir değeri olan tren hattının üretiminde paranın bölge halkından toplandığı ve günümüzde Ferrocarril de Soller ile birlikte 800 kasabalının hissedarı olduğu sistem için ismi açıklanmayan bazı şirketlerin devreye girdiği ortaya çıktı.

Çoğu turist olmak üzere yılda bir milyon kişiyi taşıyan ahşap trenin bölge için büyük bir önemi olduğunu vurgulayan belediye başkanı Carles Simarro, “Bu tren hattının olağanüstü değerini kaybetmek bir utanç olur. Burası Soller’in ruhudur” dedi. Yaklaşık 10-15 yatırımcının teklifte bulunduğu ve yaklaşık 25 milyon euro gibi bir rakamın telaffuz edildiği görüşmeler hakkında Soller’in eski belediye başkanı Jaume Servera da, “Önemli olan teklifin ne kadar iyi olup olmadığı değildir. İnsanlar burayı satmak istemiyor ki. Burası Soller’in en değerli varlığıdır” dedi.

Aralarında bir tur şirketinin ve bir tekne turu düzenleyen şirketin de olduğu hissedarların 6 Eylül’e kadar karar vermesi gerekiyor.