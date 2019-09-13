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İspanya’da sel! 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi tahliye edildi

İspanya'da yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel sonucu ülkede 4 kişi hayatını kaybetti. Orihuela şehrinde metrekare başına 200 litreden fazla yağmur yağdı.

23:09 -
Haberler Dünya

İspanya'da günlerdir devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. Ülkenin güneydoğusunda etkili olan yağışlar sonucu 3 bin 500 kişi bulundukları bölgelerden tahliye olmak zorunda kalırken, Murcia Havalimanı meydana gelen sel sonucu kapatıldı.

Orihuela şehrinde etkili olan yağışlar sonrasında yollar su altında kalırken, birçok evi su bastı. Kentte bulunan Segura nehri, yoğun yağışlar sonrasında taştı.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, 2 kişinin Albacete'de, bir kişinin Almeria'da ve yine bir kişinin Jamula'da hayatını kaybettiğini bildirdi.

İspanya’yı sel vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi tahliye edildi.  DHA

İçişleri Bakanı İspanya yağmur
Son güncelleme: 23:37 13.09.2019
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