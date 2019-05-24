İspanya’da tutuklu vekiller için flaş karar! Askıya aldılar

İspanya’da meclisin açıldığı 21 Mayıs’tan bu yana tartışma konusu olan ve Yüksek Mahkeme tarafından kararın Meclis Başkanlık Divanına bırakıldığı, tutuklu 4 Katalan siyasetçinin milletvekilliğinin askıya alınması tartışmaları sonuçlandı. Meclis Başkanlık Divanı, Meclis Hukuk Hizmetleri Başkanlığı’nın olumlu görüş belirtmesinin ardından “Cezai Kovuşturma Yasası” kapsamında tutuklu 4 Katalan siyasetçinin milletvekilliğinin askıya alınması kararlaştırdı.

Söz konusu yasa, “silahlı çete üyesi, terörizm veya ayaklanma suçlarından tutuklu yargılanan kişilerin kamudaki görevlerinin otomatik olarak askıya alınmasını” öngörüyor. Milletvekilliği askıya alınan tutuklu 4 Katalan siyasetçi, Meclisin açıldığı 21 Mayıs Salı günü özel izinle cezaevinden polis eşliğinde çıkartılarak, Genel Kuruldaki oturumda milletvekili olarak yemin etmişti.

Bu arada ayrılıkçı Katalan siyasi partilerden Katalonya için Birlik (JxCAT) tarafından yapılan açıklamalarda, milletvekilliği askıya alınan 4 Katalan siyasetçiden 3’ü olan Josep Rull, Jordi Turull ve Jordi Sanchez’in mevcut durumda haklarını devretmeyeceklerini, mahkeme kararını bekleyeceklerini belirtti.

Milletvekilliği askıya alınan diğer bir Katalan siyasetçi olan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin lideri Oriol Junqueras ise 26 Mayıs pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine aday olmasından dolayı, AP’nin kendisinin Avrupa parlamenterliğini askıya almayacağını savundu.