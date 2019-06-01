İspanyol büyükelçiden İncirlik’teki Patriot füzeleri için flaş açıklama: Karar aşamasındayız

İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Türkiye-İspanya ilişkileri hakkında değerlendirmede bulundu. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 13 milyar euro düzeyine ulaştığını belirten Gonzalez-Barba, karşılıklı önemli yatırımların bulunduğunu söyledi.

Askeri ilişkileri de değerlendiren Gonzalez-Barba, Türkiye’nin NATO’dan talebi üzerine 2015’ten beri Adana’daki İncirlik Üssü’nde İspanya’ya ait Patriot hava savunma sisteminin konuşlu bulunduğunu hatırlattı.

Gonzalez-Barba, “Şu anda Patriot sisteminin 6 ay daha uzatılmasına yönelik karar sürecindeyiz” dedi.

İzmir’deki NATO Komutanlığı’nda bir generalin komutasında 25 İspanyol askerin görev yaptığını kaydeden Gonzalez-Barba, İspanyol savunma sanayi şirketlerinin Türkiye ile çalışmaları bulunduğunu belirtti.

AB ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYORUZ

Gonzalez-Barba, İspanyol mühendislik ve teknoloji şirketi Navantia’nın Türkiye’deki tersanede yapım aşamasında bulunan TGC Anadolu adlı uçak gemisinin tasarımı ve inşasından sorumlu olduğu bilgisini paylaştı.

Gonzalez-Barba, İspanya olarak Türkiye’nin AB üyeliğini de desteklediklerini hatırlatarak, “Biz sadece Türkiye’nin değil, AB’nin de bu durumdan karlı çıkacağını düşünüyoruz. Türkiye’nin AB’ye sunacağı çok şey olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Diğer aday ülkelere olduğu gibi Türkiye’ye de eşit davranılması gerektiğini düşündüklerini dile getiren Büyükelçi Gonzalez-Barba, Türkiye’nin bazı kriterleri de yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Gonzalez-Barba, “Ne zaman olur bilmiyoruz ama Türkiye’nin AB adaylığı hepimiz için başarıyla sonuçlanacaktır.” dedi.