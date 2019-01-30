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İsrail askerleri, 16 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü

İsrail askerleri Doğu Kudüs'teki al-Zaayim kontrol noktasından geçen peçeli ve sırt çantalı 16 yaşındaki kız çocuğunu ateş ederek öldürdü.

17:54 -
Haberler Dünya

Filistin resmi haber ajansı WAFA, sırtında çantası ile okuldan evine dönmekte olan Samah Mubarak’ın İsrail askerleri tarafından kontrol noktasında vurulduğunu; Mubarek’in olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

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ÖLDÜRDÜKLERİ KIZA SİLAH DOĞRULTTULAR

İsrail askerlerinin ‘bıçakla saldırdı' iddiası ateş ederek öldürdükleri 16 yaşındaki kız çocuğunun son anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Yerel bir kanal tarafından kaydedilen görüntüde ise yerde cansız şekilde yatan kız çocuğuna, İsrail askerinin silah doğrultarak beklediği görülüyor.

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Görüntülerde, ölen kızın çantasını açan diğer askerlerin ise kitaplarla karşılaştıkları görülüyor. DHA

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Son güncelleme: android-time 18:10 30.01.2019
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