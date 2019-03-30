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İsrail askerleri 3 Filistinliyi öldürdü!

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin tüm Filistinlilere katılım çağrısı yaptığı ‘Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerine katılanlara İsrail’in tepkisi yine çok sert oldu.

23:20 -
Haberler Dünya
İsrail askerleri 3 Filistinliyi öldürdü!

Düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateşte 3 Filistinli hayatını kaybetti, 200’den fazla Filistinli de yaralandı.

Filistin Haber Ajansı WAFA, İsrail askerlerin açtığı ateşte 20 yaşındaki Mohammed Jihad Saad, 17 yaşındaki Tamer Hashim Abu Al-Khair ve 17 yaşındaki Adham Nidal Sakr Amara’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Ajans İsrail askerlerinin hedef gözeterek açtıkları ateşte. aralarında onlarca çocuk ve kadının da bulunduğu 200’den fazla Filistinlinin de yaralandığını duyurdu. DHA

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