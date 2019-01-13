İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot’tan dikkat çeken sözler

Gelecek hafta görev süresi sona erecek olan İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, katıldığı bir televizyon programında bölgedeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eizenkot, İsrail ordusunun son 4 yıl içinde Suriye’nin yanı sıra adını vermediği başka ülkelerde binlerce hedefe saldırı düzenlediğini söyledi.

Eizenkot, İsrail’in Kanal2 televizyonuna verdiği röportajda, “Son dört yıl içinde Suriye’de ve başka ülkelerde binlerce hedefe saldırı düzenledik.” dedi.

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“İSRAİL HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜVENLİ”

Gelecek hafta görevi sona erecek olan General Eizenkot, ordunun büyük bir savaş yapmak zorunda kalmadan gerçekleştirdiği operasyonlardan gurur duyduğunu belirterek, ordunun Suriye dışında hangi ülkelerde operasyon yaptığına ise açıklık getirmedi.

İsrail’in her zamankinden “daha güvenli” olduğunu savunan İsrailli general, sözlerini “Ancak başta İran olmak üzere birçok meydan okuma ile de karşı karşıya.” ifadeleriyle sürdürdü.

Eizenkot, görevi boyunca kendisini özellikle İran tehdidinin rahatsız ettiğini belirterek, “İran, Suriye’de kendisine özel askeri bir altyapı yapmaya ve ikinci bir cephe açmaya çalışıyor.” dedi.

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“İSRAİL SAVAŞA HAZIRDI ANCAK…”

İsrail ordusunun İran’ın “temerküzünü” engellemek için Suriye’deki operasyonlarını sürdürmesinin önemine dikkati çeken Eizenkot, İran destekli Hizbullah örgütünün ise büyük bir füze gücüne sahip olmadığını öne sürdü.

Eizenkot, ülkesinin ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne bir savaş başlatmasına ilişkin ise “İsrail Gazze’de bir savaşa hazırdı ancak ordu böyle bir seçenek düşünmedi.” ifadelerini kullandı.

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YERİNE KİM GELECEK?

Görevi boyunca İsrail’in stratejik dengesinin iyileştiğini iddia eden Eizenkot, İsrail ordusunun son 20 yıla kıyasla her zamankinden daha çok bir savaşa hazır olduğunu öne sürdü.

Görevi sona erecek olan Eizenkot’un yerine, dönemin Savunma Bakanı Avigdor Liberman tarafından yardımcısı General Aviv Kochavi’nin atandığı açıklanmıştı. AA