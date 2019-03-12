İsrail, Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapattı! Gerginlik devam ediyor…

Vakit namazlarını Mescid-i Aksa’nın yakınında kılmak isteyen birçok Filistinlinin Eski Şehir’e girişi İsrail polisince engellendi.İsrail polisi akşam namazı öncesi El-Esbat Kapısı’nda (Aslanlı) toplanan Filistinlileri de dağıttı.

Mescid-i Aksa yetkililerinin de aralarında bulunduğu az sayıda Filistinli, akşam namazını Esbat Kapısı’nda kıldı.

Öğle namazının ardından Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapatan İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da ikindi ve akşam vakitlerinin ezanının da okunmasına izin vermedi.

Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir'de gerginlik devam ederken, şehrin farklı kapılarında toplanan Filistinliler vakit namazlarını aynı alanda kıldı.

İsrail polisinin, Harem-i Şerif'in kapılarını ne zaman açacağı belirsizliğini koruyor.

Kubbetu’s Sahra’ya bugün baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın imamlarına ve görevlilerine saldırmış, Harem-i Şerif’in tüm kapılarını kapatmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin saldırısında ikisi Mescid-i Aksa koruması olmak üzere en az 10 kişinin yaralandığını, 5 Filistinlinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

AA