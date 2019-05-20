İsrail polisi, gıda yardımlarına el koydu

İsrail polisi, Kudüs’ün Mescid-i Aksa yakınında bulunan el-Musrara mahallesindeki fakir ailelere verilecek Ramazan kumanyalarına el koydu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin onlarca gıda yardımına el koyduğunu açıkladı. Yerel kaynakları, İsrail polisinin insani yardımlara el koymasına tepki gösteren Filistinlilere müdahale ettiğini ve birkaç kişiyi darp ettiğini aktardı. İHA
23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.