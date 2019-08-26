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İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam'a ait olduğu belirtilen bir bölgeyi bombaladı.

04:10 -
Haberler Dünya
İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiye bölgesinde Kassam’a ait bir noktayı 4 füzeyle vurdu.

Tıbbi kaynaklar, bombardımandan ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.

Olaya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmazken, söz konusu hava saldırısının Gazze’den çevredeki İsrail yerleşim birimlerine atılan 3 roketin ardından gerçekleştiğine dikkat çekiliyor.

Öte yandan dün geç saatlerde İsrail ordusu, Gazze’den fırlatılan 3 roketten ikisinin Demir Kubbe Savunma Sistemi tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı.
Gazze’den fırlatılan roketlerin sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

AA

Son güncelleme: android-time 06:34 26.08.2019
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