İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiye bölgesinde Kassam’a ait bir noktayı 4 füzeyle vurdu.

Tıbbi kaynaklar, bombardımandan ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.

Olaya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmazken, söz konusu hava saldırısının Gazze’den çevredeki İsrail yerleşim birimlerine atılan 3 roketin ardından gerçekleştiğine dikkat çekiliyor.

Öte yandan dün geç saatlerde İsrail ordusu, Gazze’den fırlatılan 3 roketten ikisinin Demir Kubbe Savunma Sistemi tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı.

Gazze’den fırlatılan roketlerin sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

AA