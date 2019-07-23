İsrail zulmü bitmek bilmiyor: Evleri kepçe ile yıktılar yetmedi bir de havaya uçurdular

Orta Doğu’da gerilim ve İsrail’in şiddeti bitmek bilmiyor… Dün sabah erken saatlerde İsrail güçleri, Doğu Kudüs’ün Vadi El-Hummus Mahallesi’ne iş makineleri ile geldi ve Filistinlilere ait evleri yıkmaya başladı.

İsrail Yüksek Mahkemesinin kararıyla Sur Ahir bölgesinde bulunan Ayrım Duvarı'nın devamında tel bariyerlere yakın bulunan Filistinlilere 100 daireden oluşan 16 binanın yıkılması için çalışmalara başlandı. Bir günde 72 dairenin bulunduğu 8 bina yıkılırken İsrail güçleri 9 katlı bir binayı dinamit ile patlattı.

Kudüs’ü işgal altındaki bölge olarak tanıyan Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’e yıkımları durdurması için çağrıda bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da, uluslararası toplumu Filistin halkına yönelik bu saldırganlığı durdurmaya çağırdı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Yardımcısı Said Ebu Ali yaptığı yazılı açıklamada, yıkımların, İsrail’in, Filistin halkının özellikle Kudüs’teki varlığını ve haklarını hedef alan açık ve sistematik saldırganlığının ve tehcir politikasının bir parçası olduğunu vurguladı. Ebu Ali, “Kudüs’te yaşananlar etnik temizlik, tehcir ve savaş suçudur ve on yıllardır süren suçlar silsilesinin en tehlikelisidir” ifadelerine yer verdi.

Yıkımların tüm uluslararası kararlara ve ikili anlaşmalara karşı açıkça meydan okumak anlamına geldiğini kaydeden Ebu Ali, hedef alınan binaların A bölgesinde yer aldığına, gerekli ruhsat ve mülkiyet belgelerinin bulunduğuna işaret etti.