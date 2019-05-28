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İsrail’de Netanyahu çıkmaza girdi

İsrail'de geçen ay yapılan seçimlerin ardından Başbakan Benjamin Netanyahu'nun hükümet kurma çabalarının çıkmaza girmesiyle ülke yeni bir seçime doğru ilerliyor.

Sozcu.com.tr
15:52 -
Haberler Dünya
İsrail’de Netanyahu çıkmaza girdi

Parlamento dün yapılan ilk oylamada kendini feshetmeye karar verdi. Parlamentoyu dağıtmak ve seçim tarihi belirlemek için, parlamento üyelerinin nihai oylama yapmaları gerekiyor. Bu oylama yarın yapılabilir. Sağ kanat Likud partisine başkanlık eden Netanyahu’nun 9 Nisan’da yapılan seçimleri takiben Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından görevlendirilmesinin ardından, hükümeti kurmak için yarın TSİ 24:00’e kadar süresi bulunuyor.

Parlamentodaki ilk oylamanın ardından Netanyahu televizyonda yayınlanan konuşmasında koalisyon müzakerelerini sürdürmeye devam edeceğini ve yeni bir seçimin gereksiz ve maliyetli olacağını söyledi. Netantahu “48 saat içinde çok şey yapılabilir.Seçmenlerin isteklerine saygı gösterilebilir, güçlü bir sağ kanat hükümet kurulabilir” dedi.

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