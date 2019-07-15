İsrail’de skandal karar: 19 yaşındaki genci öldüren polis serbest bırakıldı

Yerel basında yer alan haberlere göre, 30 Haziran’da ülkenin kuzeyindeki Kiryat Haim kentinde tabancasından çıkan kurşunla Tekah’ın ölümüne neden olan ve güvenlik gerekçesiyle kimliği açıklanmayan polisin ev hapsinin sonlandırılmasına karar verildi. Söz konusu polisin, 45 gün boyunca görev yaptığı polis merkezine girmesi ve olayın yaşandığı bölgeye gitmesi yasaklandı.

Tekah’ın ölümü nedeniyle iki hafta ev hapsinde tutulan polisin, görevine dönüp dönemeyeceğine ilişkin ise henüz karar verilmediği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sona ererken, söz konusu polisin 12 yıla

kadar hapis cezasını öngören, “dikkatsizlik sonucu cinayet” suçlamasıyla yargılanması bekleniyor. Etiyopya asıllı İsrail vatandaşı Solomon Tekah’ın 30 Haziran’da İsrail’in kuzeyindeki Kiryat Haim kentinde görevde olmayan bir polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmesi nedeniyle Etiyopya asıllı Yahudiler, önceki hafta başta başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde gösteriler

düzenlemişti.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya asılı Yahudilerin ülke genelinde düzenlediği gösterilerde 111 polisin yaralandığı, 136 göstericinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Polisin yürüttüğü soruşturmada, olaya karışan polisin ailesiyle gezintiye çıktığı sırada kavga eden gençlere müdahale ettiği, bu sırada “kendisine saldıran” gençleri durdurmak için yere ateş ettiği ancak kurşunun asfalttan sekerek Tekah’a isabet ettiği dile getirilmişti.