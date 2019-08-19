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İsrail’den gece baskını: 23 Filistinli gözaltında!

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri gece baskınlarında 23 Filistinliyi gözaltına aldı.

10:29 -
Haberler Dünya
İsrail’den gece baskını: 23 Filistinli gözaltında!

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda “terör eylemlerine karıştıkları” iddiasıyla 23 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500’e yakını idari tutuklu, 220’si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

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