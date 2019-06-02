İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki “Golan Tepeleri’nin kuzeyinden gece saatlerinde atılan ve biri İsrail topraklarına düşen iki rokete karşılık Esad rejimine ait bazı askeri hedeflerin savaş uçakları ve saldırı helikopterleriyle vurulduğu” belirtildi.

Açıklamada vurulan hedefler, “iki topçu bataryası, bazı gözetleme ve istihbarat üsleri ile bir SA-1 hava savunma bataryası” olarak sıralandı.

Saldırı esnasında Suriye tarafından uçaksavarların ateşlendiği ancak İsrail hava savunma sistemlerinin devreye girmesi nedeniyle bunlardan hiçbirinin İsrail tarafına isabet etmediği kaydedildi.

İsrail ordusu ayrıca saldırı anının görüntülerini ve hedef alınan yerleri gösteren bir harita paylaştı.

Saldırıda 3 asker öldü

Esad rejiminin haber ajansı SANA, İsrail saldırısında 3 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığını duyurdu.

SANA'nın haberinde ayrıca İsrail'in saldırılarına karşı Suriye hava savunma sistemlerinin doğrudan harekete geçtiğini ve Şam'ın güney batısında bazı noktaları hedef alan füzelerin imha edildiği bildirildi.

İsrail ordusundan daha önce yapılan bir açıklamada, Suriye tarafından İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine doğru “iki havan topu atıldığı ancak saldırının can kaybı veya maddi hasara yol açmadığı” ifade edilmişti.