İsrail’in müthiş projesinde başarısızlık: Ay’a çakıldı

Aracın inişi sırasında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle inişin planlandığı şekilde yumuşak gerçekleşmediği, aracın ay yüzeyine çarptığı açıklandı. Adı Yaratılış anlamına gelen aracın Ay’da fotoğraflar çekip deneyler yapması planlanıyordu. Bugüne kadar Ay’a araç indirmeyi başaranlar yalnızca Sovyetler Birliği, Rusya, ABD ve Çin hükümetlerine bağlı uzay ajansları olmuştu.

Maliyeti 100 milyon dolar olan misyonun gelecekteki düşük maliyetli Ay keşiflerinin önünü açması hedefleniyordu. Uzayın boyutları düşünüldüğünde Ay dünyaya neredeyse bir adım kadar yakın. Bugüne kadar gerçekleşen uzay yolculuklarında Ay’a ulaşmak yalnızca birkaç gün sürüyordu. Fakat Beresheet’in hedefine varması aylar sürdü.

Bunun nedeni, Dünya’nın etrafında pek çok dönüş yaparak zamanla dünyadan uzaklaşması ve Ay’ın yörüngesine girmesiydi. Uzay aracı, Dünya ile Ay arasındaki 380 bin kilometrelik uzaklığın 15 katını gitti. Bunun esas amacı maliyeti düşürmekti. Beresheet tek başına bir roketin üzerinde düz bir doğrultuda Ay’a seyahat etmektense çok sayıda başka uyduyla birlikte SpaceX Falcon 9 roketiyle Dünya’dan ayrıldı. Roketi paylaşmak maliyeti azaltsa da hedefe varmak için yapılması gereken manevra sayısını artırdı.

İsrail aracını için en zor görev Ay’a yumuşak bir şekilde inmekti. Bunun İngiltere’deki Nammo şirketi tarafından geliştirilen bir motorla yapılması planlanıyordu. Leros motoru hem aracı Ay’a kadar götürdü, hem de yumuşak iniş görevini üstlendi. 1,5 metre yüksekliğindeki uzay aracının Ay’a yaklaşırken hızını ani bir şekilde azaltması gerekiyordu.