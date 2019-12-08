İsrailli bakan: İran’ı bombalamak seçenekler arasında

İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuşan Yisrael Katz, “İran'ı bombalamak seçenekler arasında. Çünkü İran'ın nükleer silah üretmesine veya bunu başka yollarla elde etmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Katz, askeri harekata ancak diğer tüm yöntemlerin sonuçsuz kalması durumunda başvuracaklarının altını çizdi.

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ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların etkili ama yetersiz olduğunu dile getiren İsrailli bakan, Avrupa ülkelerinin de Tahran'a yönelik politikasını sertleştirmesi gerektiğini belirterek, “İran halen kendini güçlü hissediyor. Körfez'de petrol tankerlerine el koyması da bunu doğruluyor” dedi.

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“SALDIRILARIN ARKASINDA İRAN’A YAKIN Şİİ MİLİSLER OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen ve 25 göstericinin hayatını kaybettiği saldırının arkasında İran’a yakın Iraklı Şii milislerin olabileceğini söyledi.

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Netanyahu haftalık olağan kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, cuma akşamı Bağdat’ta kimliği belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu 25 göstericinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası toplumu İran yönetimi üzerindeki baskısını artırmaya çağıran Netanyahu, “Bulgular Bağdat’ta göstericilere yönelik saldırının arkasında İran’a yakın Şii milislerin olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.

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25 KİŞİ ÖLMÜŞ, 120 KİŞİ YARALANMIŞTI

Bağdat’taki El-Hıllani Meydanı’nda cuma akşamı kimliği belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 120 kişi yaralanmıştı.

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Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık’ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim’de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım’da istifa etmek zorunda kalmıştı. AJANSLAR