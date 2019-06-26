İşte Erdoğan’ın G20 programı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28-29 Haziran tarihlerinde Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka’da gerçekleştirilecek 14'üncü G20 liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede, büyüme, altyapı, uluslararası finansal mimari, mali düzenlemeler, yolsuzlukla mücadele, kalkınma, istihdam, ticaret ve yatırım, kaynak verimliliği ve deniz plastik çöpleri ile dijital ekonomi, sağlık, tarım, enerji, iklim değişikliği ve yolsuzlukla mücadele gibi ana başlıklar temelinde bir gündem izlenecek. Gündem çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 liderleriyle bir araya gelmesi, zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ile uluslararası örgüt temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

ERDOĞAN JAPONYA'NIN ARDINDAN ÇİN'E GİDECEK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'daki G20 zirvesinin ardından Çin'e resmi ziyarette bulunacak. Erdoğan'ın Çin ziyareti 30 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Japonya ve Çin ziyaretleri sırasında söz konusu ülkelerle bölgesel, uluslararası gündemdeki konuların masaya yatırılmasının yanı sıra ikili ilişkilerin daha ileri taşınmasına imkan verecek görüşmelerin yapılması da planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 19.00'da Osaka'ya hareket edecek. DHA

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