İstifa çağrılarına kulak asmadı… Yeni hükümeti açıkladı!

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından resmi televizyon kanalında yapılan açıklamada, 27 bakanlıktan oluşan yeni hükümette, önceki hükümetten 6 bakanın görevine devam ettiği belirtildi. Savunma Bakanlığı’nı da yürüten Buteflika’nın yardımcılığında Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih’in kalmaya devam etmesi dikkat çekti.

Abdulaziz Buteflika, 11 Mart’ta Ahmed Uyahya hükümetini görevden almış, yerine hükümeti kurması için Bedevi’yi atamıştı.

Uyahya hükümetinin görevden alınması, 5’inci kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylıktan çekilmesi ve görev süresinin uzatılması şeklinde sıralanan Buteflika’nın kararları, halk hareketi tarafından kabul edilmemişti. Yeni hükümet kurma çalışmaları ülkedeki muhalefet ve sendikalar tarafından reddedilince Nureddin Bedevi, eski Uyahya hükümeti bakanlarından yeni kabine kurulana dek görevlerini sürdürmelerini istemişti.