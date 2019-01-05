İstifa eden McGurk’ün görevini de Jeffrey üstlendi

ABD Dışişleri Bakanlığı, bir süre önce görevinden ayrılan IŞİD’le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk’ün görevini Suriye özel temsilcisi James Jeffrey’nin üstleneceğini açıkladı. McGurk, Başkan Donald Trump’ın Suriye’den aniden asker çekme kararının ardından istifa eden yetkililer arasında bulunuyordu.

Brett McGurk'ün normal koşullarda şubat ayında görevden ayrılması bekleniyordu. Ancak ABD basınına yansıyan haberlere göre McGurk, Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından süreci hızlandırdı. Başkan Trump da Brett McGurk'ün istifasını açıklaması sonrası “Zaten Şubat ayında ayrılacaktı. Tribünlere mi oynuyor?” ifadesini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin bu görevine ek olarak IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi rolünü de üstleneceği belirtildi.

Açıklamada, “Büyükelçi Jeffrey ABD Dışişleri Bakanlığı'nın IŞİD'in Yenilgiye Uğratılması için Küresel Koalisyon'la ilişkilerinin yanı sıra, Başkan Trump'ın Suriye'den ABD askerinin çekilmesi kararının küresel müttefiklerimiz ve ortaklarımızla koordineli şekilde ve IŞİD'in kalıcı şekilde yenilgiye uğratılması dahil ABD'nin Suriye ve Irak'taki hedefleriyle uyumlu olacak biçimde uygulanmasını yönetip koordine edecek” ifadeleri kullanıldı.