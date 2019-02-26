İstifa ettiren görüşmeden sonra flaş açıklama: ABD’yle savaşta en ön cephede!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in istifasını henüz kabul etmedi.Cumhurbaşkanlığı ofisi de, resmi açıklamasında Zarif’in istifasının onaylandığı haberlerini yalanladı.

İran Meclisi’nden bir grup vekil ise, Ruhani’ye hitaben Zarif’in istifanın reddedilmesi konusunda 150 imzadan oluşan bir mektup yazmıştı.

Ruhani ayrıca, Zarif’le birlikte İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene ile İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti’ye de, ABD’ye karşı verdikleri mücadele için teşekkür etti.

NÜKLEER ANLAŞMANIN MİMARIYDI

Yaklaşık altı yıldır İran’ın Dışişleri Bakanı olan Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl çekilme açıklamasında bulunduğu nükleer anlaşmanın mimarıydı.

2015 yılında batı ülkeleriyle yapılan bu anlaşma, İran içerisindeki bazı kesimlerin de tepkisini çekmişti. Trump’ın anlaşmadan çekildiğini açıklaması ise, Zarif’e yönelik tepkilerin artmasına neden olmuştu.

Zarif’in, Suriye lideri Esad’ın Tahran’a yaptığı ziyaretin, bilgisi dışında gerçekleşmesi nedeniyle istifa ettiği öne sürülmüştü.