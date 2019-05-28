İsveç’i karıştıran fotoğraf… Üç siyasetçi birden istifa etti!

İsveç’in yerel gazetesi Expressen’de yer alan habere göre, geçtiğimiz Cumartesi günü, liberal muhafazakar Moderate partisi Sölvesborg Belediye Meclis Üyesi Emilie Pilthammar, partinin Çocuk ve Eğitim Kurulu Başkanı Niklas Joelsson ve İsveç Demokratları Partisi çalışanı Peter Thyren ile birlikte oldukları bir fotoğraf paylaştı.

Bir barda çekilen fotoğrafta üç siyasetçinin cinsel ilişkiye giriyormuş gibi poz verdiği belirtilen haber, gazetede ‘Grup seks pozu veren siyasetçiler istifa etti’ başlığıyla yer aldı. Pilthammar, fotoğrafı Facebook’tan paylaştıktan sonra üç siyasetçiye de ağır eleştiriler yöneltildi. Bunun üzerine birkaç saat sonra fotoğrafı silen Pilthammar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada fotoğrafın ‘şaka olsun diye çekildiğini ve paylaşıldığını’ söyledi ve istifa ettiğini açıkladı.

Pilthammar’ın ardından Çocuk ve Eğitim Kurulu Başkanı olmasına vurgu yapılarak davranışı eleştirilen Joelsson ise basın açıklaması yayımladı. Joelsson, fotoğrafın hakaret ve cinsel istismar içerdiğini kabul ettiğini berliterek, “Davranışım uygunsuz oldu ve özür dilemek istiyorum. Yaptıklarımın ailemi ve Sölvesborg ‘u etkilendiğini farkındayım ve istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aynı şekil de Thyren da yazılı açıklama yaparak davranışının yanlış olduğunu ve istifa ettiğini duyurdu.