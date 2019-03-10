Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İsveç’te korkutan gelişme… Otobüs patladı

İsveç'in başkenti Stockholm bu sabah patlamayla uyandı. Başkentin merkezinde bir otobüs patladı. Patlamanın kaynağı henüz bilinmezken, şehirden kalın ve yoğun dumanlar yükseliyor.

14:40 -
Haberler Dünya
İsveç’te korkutan gelişme… Otobüs patladı

İsveç’in başkenti Stockholm güne şiddeti bir patlamayla uyandı… Başkentin popüler bölgelerinden Tegelbacken bölgesinde seyreden bir yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle patladı. Yerel basın patlamanın nedeninin henüz bilinemediğini açıkladı.

Tegelbacken mahallesinde yaşanan patlama sonrasında yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Patlama sonrasında başlayan yangın dolayısıyla şehrin merkezinden yoğun duman görülüyor. Yetkililer yangını güçlükle söndürürken, olay sırasında otobüs içerisinde yolcu olmadığını açıkladı. Yetkililer otobüs şoförünün yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. İlk yardım ekipleri patlama ile ilgili incelemelere devam ederken, bir gaz kaçağının patlamaya sebebiyet vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

İsveç basını, otobüsün patlama sonrasında kullanılamaz hale geldiğini yazdı.

 

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 15:00 10.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more