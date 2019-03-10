İsveç’te korkutan gelişme… Otobüs patladı

İsveç’in başkenti Stockholm güne şiddeti bir patlamayla uyandı… Başkentin popüler bölgelerinden Tegelbacken bölgesinde seyreden bir yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle patladı. Yerel basın patlamanın nedeninin henüz bilinemediğini açıkladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Patlama sonrasında başlayan yangın dolayısıyla şehrin merkezinden yoğun duman görülüyor. Yetkililer yangını güçlükle söndürürken, olay sırasında otobüs içerisinde yolcu olmadığını açıkladı. Yetkililer otobüs şoförünün yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. İlk yardım ekipleri patlama ile ilgili incelemelere devam ederken, bir gaz kaçağının patlamaya sebebiyet vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.