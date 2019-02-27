İsveç’te Rus casusu gözaltına alındı

SAPO yetkilileri, söz konusu kişinin ‘diplomatik koruma altında çalışan’ Rus istihbarat ajanları tarafından işbirliğine zorlandığını tahmin ettiklerini açıkladı. Gözaltına alınan kişinin yüksek teknolojiler alanında çalıştığı ifade ediliyor.

Gözaltı operasyonu bugün başkent Stockholm’un merkezinde gerçekleşti. Konuyla ilgili daha fazla detay açıklanmazken, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) ise olayla ilgili yorum yapmadı.

Öte yandan Kremlin yetkilileri, İsveç’te Rusya lehine istihbarat topladığından şüphelenilen bir kişinin gözaltına alınması ile ilgili yorum yapılmasını rica eden gazetecileri Rusya Dışişleri Bakanlığı’na yönlendirdi.