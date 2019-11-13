İtalya’da camiye saldırı planlayan 12 kişi yakalandı

İtalyan Rainews24’ün haberine göre, Mafya ile Mücadele Başsavcısı Giuseppe Creazzo’nun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Floransa ve Siena emniyetinin ortak operasyon düzenlediği belirtildi.

Siena iline bağlı Colle Val d’Elsa ilçesindeki camiye yönelik saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen Nazi sempatizanı 60 yaşındaki bankacı, 22 yaşındaki oğlunun da aralarında bulunduğu 12 kişinin gözaltına alınarak sorgulandıkları ifade edildi.

İtalya Emniyet güçlerinin, Colle Val d’Elsa’nın yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki bazı evlerde aramalar yaptığı kaydedildi.

Şüphelilerin, “yıkıcı ve tahrip etme amacı taşıyan yasa dışı örgütlenme” suçlamasıyla sorgulandıkları bilgisi paylaşıldı. Aramalarda Nazi sembol ve kalıntılarına el konuldu

Yapılan aramalarda patlayıcılara, çok sayıda silaha ve İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma Nazi sembol ve kalıntılarına el konulduğu aktarıldı.

Basına yansıyan haberlerde, söz konusu kişilerin, Colle Val d’Elsa’daki caminin altından geçen boru hattını patlatarak eylemlerini gerçekleştirme niyetinde oldukları belirtildi. (AA)