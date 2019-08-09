İtalya’da hükümet çatlıyor: Başbakan yardımcısından çağrı

Beklenmeyen bu açıklama, sağ kanat Kuzey Birliği ile koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi arasında yoğun bir kamuoyu çatışması dönemini izliyor ve euro bölgesinin üçüncü büyük ekonomisini daha derin bir siyasi belirsizliğe sürüklüyor.

Salvini, hiçbir koalisyon partisine ait olmayan Başbakan Giuseppe Conte’ye 5-Yıldız Hareketi ile kurduğu koalisyonun sadece bir yıl görev yapmasının ardından çöktüğünü ve “hızlı bir şekilde sözü seçmenlere geri vermeliyiz” dediğini ifade etti. Şu anda yaz tatilinde olan parlamentonun önümüzdeki hafta gerekli adımları atmak için tekrar toplanabileceğini belirten Salvini, hükümette güven oylamasının gerekliliğine ve başbakanın istifasına atıfta bulundu.



Conte daha sonra televizyonda yayınlanan kısa bir açıklamasında Salvini’nin İtalyanlara hükümeti neden düşürmek istediğini açıklaması gerektiğini söyledi. Conte, Salvini’nin bakanlarına yönelik saldırılarını artık kabul etmeyeceğini belirterek Salvini’yi “sloganlara” güvenmekle suçladı. Parlamentoyu feshetme yetkisine sahip tek kişi olan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella Eylül ayındaki 2020 bütçesi için hazırlık çalışmalarından önce bunu yapmak istemeyebilir.