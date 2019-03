Her hareketi ve her açıklaması olay olan ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve aynı zamanda Beyaz Saray danışmanı olarak görev yapan Ivanka Trump dün Washington’da bir etkinliğe katıldı. Washington’ın önde gelen gazetecilerinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Gridiron yemeğine babası yerine katılan Ivanka Trump yaşadığı zorlukları esprili bir dille anlattı.

Renaissance Washington Hotel’de düzenlenen yemekte konuşan Ivanka, babasıyla yaşamanın ve çalışmanın zorluklarını dile getirdi. Eşiyle birlikte Beyaz Saray’da danışman olarak görev yapan Ivanka, “Babam bu akşam buraya gelmemi istedi, insanlar benim birçok ayrıcalığım olduğunu düşünüyor fakat sanki Donald Trump’ın kızı olmak dünyanın en zor işi değilmiş gibi” diyerek salondakileri güldürdü.