İzlanda eski Cumhurbaşkanı Grimsson 9 ay önce ölen can dostunu klonlattı

2016’da görevi bırakan Grímsson, 29 Ocak’ta Alman çoban köpeği ve İzlanda köpeği kırması olan evcil hayvanı Samur’un ölümünü sosyal medyadan duyurdu. 7 yıl boyunca ailelerinin bir parçası olan Samur’un ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Grimsson çarpıcı bir karar aldı.

Köpekten alınan DNA örneklerini geçtiğimiz aylarda ABD’de bir merkeze yollayan Grimsson, 9 ay sonra Samur’un klonunun dünyaya geldiğini duyurdu.

Mutlu haberi Twitter’dan paylaşan Grimsson, “Bu yılın başlarında Samur’un ölüm haberini takip edenlere inanılmaz bir haberim var. Klonlama prosedürü neticesinde Samson dünyaya geldi” dedi.

Grimsson, dünyaya gelen köpeğin bir de fotoğrafını paylaştı. Köpeğe verilen Samson ismi, yerel dilde Samur’un oğlu anlamına geliyor.