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James Dean hayranları ikiye bölündü… 65 yıl sonra başrolde!

Hollywood'un unutulmaz aktörlerinden James Dean, ölümünden 65 yıl sonra beyaz perdeye dönüyor. Dean ailesinden izin alan bir yapım şirketi, ünlü oyuncunun CGİ teknolojisiyle Finding Jack filminin başrolünde yer alacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr
15:21 -
Haberler Dünya
James Dean hayranları ikiye bölündü… 65 yıl sonra başrolde!

ABD’de 1955 yılında geçirdiği trafik kazasında 24 yaşında hayatını gözlerini yuman James Dean, ölümünün üzerinden yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hollywood Reporter’ın haberine göre Finding Jack filminin yönetmen ve yapımcıları Anton Ernst ile Tati Golykh, 2020’de vizyona girecek filmlerinde Dean’i oynatmaya karar verdi.

CGİ teknolojisiyle Dean’in eski görüntülerinden de faydalanarak ünlü aktörü beyaz perdede diriltmek isteyen ikili, Dean ailesinden de izin aldıklarını açıkladı. Rogan karakteri için birçok ismi düşündüklerini ancak Dean’de karar kıldıklarını belirten Ernst ve Golykh, “Bu rol için en uygun kişi o. Çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Söz konusu haber sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi Dean’i yeni bir filmde görmek için heyecanlanırken, diğer bir grup ise bu durumun ünlü aktörün hatırasına saygısızlık olacağını savundu.

Son güncelleme: 15:26 07.11.2019
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