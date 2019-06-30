Japon belediye başkanından Kim Kardashian’a çağrı: Ne olur yapma

ABD Başkanı Trump gibi sosyal medyayı tek bir saniye bile bırakmayan Kim Kardashian West, ABD ile Japonya arasındaki ilişkilerin gerilmesine sebep oldu… Yakın zamanda piyasaya sürdüğü yeni koleksiyonu “Kimono” ile dikkatleri üzerine çeken Kim Kardashian West, Japon halkıyla adeta özdeşleşen bu giysi üzerinden “prim yaptığı” gerekçesiyle tartışma yarattı.

Gündelik yaşantıda ve turizmde Japonya’nın en önemli ürünlerinden biri olan Kimono’yu bir marka haline getirerek tamamen farklı bir ürün ortaya koymasına tepki gösteren Japon halkı sosyal medyadan yıldız isme adeta ateş püskürmüştü… Bugün Japonya’nın popüler kentlerinden Kyoto’nun Belediye Başkanı Daisaku Kadokawa da Kim Kardashian West’e bir mektup yazdı. Açık mektupta Kadokawa, “Kimono zanaatın bir meyvesidir ve tamamen güzelliği, iyi duyguları ve Japon değerlerini temsil eder. Kimono dünyanın sevdiği bir değerdir ve bu paraya dönüştürülmemelidir” ifadesini kullandı.

Kim Kardashian West’i Japonya’ya bile davet eden belediye başkanı, “Kimono ile birlikte diğer Japon kültür öğelerini keşfedebileceğiniz bir etkinlik için bizi ziyaret edin, Kimono kültürünün özünü yaşayın” dedi. 25 Haziran’da nü renklerin olduğu giyim ürünlerinin lansmanını yapan Kim Kardashian West gelen tepkilerin uygunsuz olduğunu ve yanlış bir şey yapmadığını söylemiş ve markasının ismini değiştirmeyeceğini vurgulamıştı.