Japon uzay aracının görevine yangın engeli

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için gerekli donanımları Dünya yörüngesine ulaştırmak üzere bugün yerel saat ile 06.33’te Japonya'daki Tanegashima Uzay Merkezi’nden fırlatılması planlanan insansız uzay aracının kalkışı için yeni bir tarih verilmezken, güncel durum hakkında bilgi verilmek üzere bir basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu için gerekli donanımları Dünya yörüngesine ulaştırmak üzere bu sabah Japonya'dan yola çıkması planlanan HTV-8’in 4 tonu aşkın sarf malzemesi, yedek parça ve donanımı 14 Eylül’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştırması bekleniyordu.