Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Japonya’da nefesler tutuldu: İlk kez indi

Japonya'nın Hayabusa2 uzay aracı Ryugu asteroidine iniş yaptı.

11:33 -
Haberler Dünya
Japonya’da nefesler tutuldu: İlk kez indi

Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ryugu’dan topladığı numunelerden Güneş Sistemi’nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşması planlanan Hayabusa2’nin, dün asteroide ilk kez iniş yaptığını açıkladı. Hayabusa2’nin, Dünya’dan 280 milyon kilometre uzaklıktaki asteroide inmesinin ardından gönderdiği sinyal, JAXA’daki görevliler tarafından alkışlarla karşılandı.

Fotoğraf: Reuters

Japonya’nın uzay aracının, asteroide 3 kez iniş yapmaya ve her inişinde altında kalan yüzeyi tahrip ederek parça toplamaya programlanmıştı. Hayabusa2’nin bu örneklerle Dünya’ya dönmesi bekleniyor. Japonya Eğitim Bakanı Masahiko Şibayama, elde edilen verilerin, örnek toplamak için yapılan ilk inişin başarılı olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more