Japonya’da yandaş krizi!

Meyve vermeyen bir tür kiraz ağacı olan ve kutsal kabul edilen ‘sakura’nın çiçek açmasını izlemek için Japonya Başbakanı tarafından her yıl düzenlenen geleneksel parti, soruşturma konusu oldu.

Sputnik’teki habere göre kiraz çiçeklerinin açması partisinin her yıl davetli sayısının ve masraf miktarının artması, muhalefet tarafından mercek altına alındı.

İSRAF SUÇLAMASI

Muhalefetteki Japon Komünist Partisi, davetlilerin ve masrafların her geçen yıl daha artmasını eleştirirken Japonya’nın en uzun süreli başbakanı unvanına sahip Şinzo Abe’yi kendi seçim bölgesinden yandaşlarını bu parti vesilesiyle ağırlayarak israf yapmakla suçladı.

Dört muhalefet partisinden üst düzey yetkililer, pazartesi günü toplantı düzenleyerek, Abe’nin kamunun çıkarlarını kendi kişisel çıkarları için kullanıp kullanmadığının incelenmesine karar verdi.

Davetli sayısındaki artışın nedenlerini bir komisyon kurarak araştıracaklarını duyuran dört parti, misafir davet etme kriterlerini açıklamasını da hükümetten talep etti.

“SON DERECE VAHİM”

Anayasal Democratik Parti’nin meclis grup başkanı Jun Azumi, kiraz çiçeklerinin açması partisi masraflarının kabarmasını ‘son derece vahim’ diye niteleyerek kamunun parasının özel amaçlarla harcanmış olabileceğinin altını çizdi.

Azumi, Aralık 2012’den beri başbakanlık koltuğunda oturan Abe’den duruma kamuoyu önünde açıklama getirmesini istedi.