Japonya’dan Kuzey Kore’ye ikili zirve teklifi hazırlığı

Japonya haber ajansı Kyodo’da yer alan habere göre Japon hükmeti, Başbakan Şinzo Abe ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bir zirve yapılması teklifini, gelecek hafta Moğolistan’da toplanacak Kuzey Asya Güvenliği İçin Ulan Batur Diyaloğu toplantısında Pyongyang yönetimine sunmayı planlıyor.

Japonya, bu amaçla Dışişleri Bakanlığı’nın Asya ve Okyanusya İlişkileri Bürosu’ndan bir heyeti, 5-6 Haziran tarihlerinde yapılacak zirve için Moğolistan’a yollayacak. İki ülke arasında diplomatik ilişki olmadığından diplomatların konferansın marjında bir araya gelmesi öngörülüyor.

Başbakan Şinzo, 7 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore lideriyle koşulsuz müzakereye açık olduğunu” belirtmişti. Şinzo’nun koşulsuz müzakere sözleri, Japonya’nın Kuzey Kore ile müzakere için 1970’ler ve 1980’lerde kaçırılan Japon vatandaşların iadesi konusunda güvence verilmesini ön koşul olarak öne süren daha önceki tavrında değişikliğe işaret ettiği yorumlarına neden olmuştu.