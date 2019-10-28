Jennifer Aniston’dan çok konuşulacak hareket! Daha önce hiç yapmadım dedi ve…

ABD’li oyuncu Jennifer Aniston, basının gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde açtığı Instagram hesabı kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan ve uygulamayı çökerten Aniston, bu kez de katıldığı bir televizyon programında çok konuşulacak bir harekete imza attı.

Ünlü sunucu Ellen Degeneres’ın programına konuk olan 50 yaşındaki Aniston, bir soru üzerine daha önce bir kadını öpmediğini söyledi.

Bunun üzerine Ellen, Aniston’a doğru yaklaşırken, stüdyodaki seyircilerin çığlıkları arasında Aniston sunucuyu öptü.

Öpücüğün ardından gülen Ellen, “İşte görmek istedikleri şey bu. Yıllardır bunu bekliyorlardı” dedi. Aniston’ın Ellen’a yanıtı ise “Dudakların ne kadar yumuşak?” oldu.