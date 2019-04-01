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Jim Carrey’den olay paylaşım: Mussolini’nin torunu çileden çıktı

Son zamanlarda çizdiği resim ve tablolarla dikkatleri üzerine çeken dünyaca ünlü aktör Jim Carrey'nin önceki gün paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı. Carrey, İtalyan diktatör Mussolini'nin asılmış şekilde resmedildiği görseli paylaştı. Carrey'nin paylaşımının altına Mussolini'nin torunu küfür ederek tepki gösterdi.

12:58 -
Haberler Dünya
Jim Carrey’den olay paylaşım: Mussolini’nin torunu çileden çıktı

Birçok Hollywood yapımında rol alarak bütün dünyanın tanıdığı Jim Carrey son zamanlarda çizim yeteneğiyle gündeme geliyordu… Çizimleriyle dikkat çeken ve son dönemde Trump karşıtı paylaşımlarda bulunan Carrey’nin önceki gün yaptığı paylaşım ise sosyal medyayı karıştırdı.

Carrey’nin paylaşımı Mussolini’nin torununun tepkisini çekti.

Carrey, “İşte diktatörlerin sonu” ifadesini kullandığı mesajında Mussolini’yi çizdi. Mussolini’yi asılmış gibi resmeden Carrey’e büyük tepki Mussolini’nin torunu Alessandra Mussolini’den geldi. Dedesini bu şekilde resmeden Carrey’e ateş püsküren Mussolini, “Şerefsizsin” mesajıyla hakaret etti. Carrey’nin paylaşımı kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

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