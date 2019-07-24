Johnson yeni kabineyi duyurdu!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ilk kabineyi açıkladı. Johnson tarafından belirlenen kabine üyeleri ise şu şekilde:

“Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Theresa May’in ilk döneminde Avrupa Birliği’nden Çıkış Bakanı olan Dominic Raab Maliye Bakanı, daha önce Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı görevlerini üstlenmiş Sajid Javid İçişleri Bakanı, daha önce Uluslararası Kalkınma Bakanlığı görevini üstlenmiş Priti Patel Savunma Bakanı, daha önce Kuzey İrlanda Bakanlığı görevini üstlenmiş Ben Wallace

Uluslararası Ticaret Bakanı ve Ticaret Kurulu Başkanı görevlerine, önceden Adalet Bakanlığı ve eski Maliye Bakanı Yardımcısı görevlerini üstlenmiş Elizabeth Truss Lancaster Düklüğü Şansölyesi, önceden Eğitim Bakanlığı, Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı gibi görevler üstlenen Micheal Gove

Avrupa Birliği’nden Çıkış Bakanı, Stephen Barclay Avam Kamarası Baş Denetçisi ve Hazine Parlamento Sekreteri, Mark Spencer.”