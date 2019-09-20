Boris Johnson’a kesik baş şoku! Ünlü şarkıcıdan akıl almaz hareket

İngiltere’de Brexit’e sayılı günler kala kaos ortamı sürüyor. AB’den ayrılma sürecinde istifa etmek zorunda kalan Theresa May’den görevi devralan Başbakan Boris Johnson ise sıkıntılı günler geçiriyor.

Parlamentodan istediği desteği alamayan ve AB’yle yaptığı pazarlıkta eli zayıflayan Johnson, bir yandan da farklı kesimlerden yoğun eleştiriler alıyor. Eleştiriler zaman zaman dozunu kaçırırken, bunun son örneği dün akşam düzenlenen Merkür ödül töreninde yaşandı.

Tören kapsamında sahneye çıkan slowthai adıyla bilinen rapçi Tyron Frampton, üzerinde Johnson’a küfürlü ifadeler bulunan tişörtüyle şarkısını söylemeye başladı. Frampton bununla da yetinmezken, şarkının ilerleyen bölümlerinde seyirciyi şok eden bir harekette bulundu.

Elinde Johnson’ı temsil eden bir kesik baş kuklasıyla gelen Frampton, töreni canlı yayınlayan devlet televizyonunun yayını kesmesine neden oldu.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Frampton’ın davranışı saygısızca ve utanç verici olarak nitelendirildi.