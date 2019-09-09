Johnson’ın sözcüsü açıkladı: Parlamento bugünden itibaren…

Brexit’in ertelenmesini talep etmeye zorlayarak İngiltere’nin 31 Ekim’de Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını önleyecek tasarının bugün yasalaşması bekleniyor ancak sözcü hükümetin Brexit’e erteleme istemeyeceğini belirtti.

Sözcü Johnson’ın Brexit’e daha fazla anlamsız ertelemeyi kabul etmeyeceğini ve parlamenterlerin bugün yapılacak oylamada Johnson’ın erken seçim teklifini onaylamaları gerektiğini belirtti. Johnson, geçen hafta gerekli çoğunluğun desteğini alamayan erken seçim teklifini bugün yeniden parlamentonun onayına sunacak. Ancak İngiltere’yi Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız çıkaramayacağından emin olmak isteyen muhalefet milletvekilleri tarafından bir kez daha reddedilebilir.