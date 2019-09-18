Kadın pedi reklâmındaki kan büyük tartışma yarattı

Reklâmlarda hijyenik pedde ve bir kadının bacağında kan kullanılmıştı.

Avustralya’da ilk olan bu ‘kan’ tasvirli reklâmlara ilişkin 600 bini aşkın şikayette bulunuldu.

İzleyiciler, görüntünün “saldırgan, uygunsuz ve iğrenç” olduğunu öne sürmüştü.

Sektörü denetleyen Ad Standards (Reklam Standartları) Kurumu ise reklâmlarda iletilen mesajı överek, şikâyetleri reddetti.

Kurum, reklâmların “eşitliği teşvik ve regle yönelik gizemin yok edilmesi” olarak görüldüğünü belirtti.

Pedi üreten şirket ise reklâmların “tabuyla ve birçok kadının yaşadığı utanç duygusuyla mücadele ettiğini” savundu.

Adet kanamasının normal olduğuna dikkat çeken firma, “Bunu göstermek de normal” mesajı paylaştı.