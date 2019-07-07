Kadınlar arasında yeni trend: Metroda ayakkabılarını çıkarıp, bu şekilde poz veriyorlar

Rusya’da yeni bir çılgınlık aldı başını gidiyor… Başkent Moskova’dan Novosibirsk’e kadar birçok kentte kadınlar yalın ayak vaziyette metroya binmeye başladı… “Yalın ayak akımı” olarak bilinen bu olay YouTuber Polina Smerch tarafından başlatıldı.

Smerch sosyal medya üzerinden artık ayakkabı kullanmadığını ve şehir içinde yalın ayak yürüdüğünü söylerken ona özenen takipçileri de bu akıma destek verdi.

Fakat Smerch’in çağrısı büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kadınların ayakkabı ve terlik olmaksızın yürümeye çalışmasını tasvip etmediğini duyuran Rus metrosunun yetkilileri bir açıklama yaptı.



Yetkililer, “Olası sakatlık ve yaralanmaların önüne geçmek için yalın ayak gezilmemesini istiyoruz. Metroya yalın ayak binmek kurallara aykırıdır” ifadesini kullandı.

Rus yetkililerin yasakları kaldırmasını isteyen bazı kadınlar yalın ayak yürümeye devam edeceklerini açıkladı. Fakat uzmanlar da yalın ayak yürümenin sakatlıklardan ziyade mikrop ve bakterilerin bulaşmasına yol açabileceğini vurguladı. Bulaşıcı hastalıkların bu şekilde kolayca vücuda girebileceğini söyleyen yetkililer kararın arkasında olduklarını açıkladı.

Öte yandan çekilen fotoğraflarda kadınların ayaklarının tabanlarının kapkara olması, doktorların bulaşıcı enfeksiyon uyarısının haklı olduğunu gözler önüne seriyor.