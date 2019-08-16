Kadınlar tuvaletine girmek istedi, cinsel organı var diye engellendi

Gretchen Custodio Diez adlı bir kadın, başkent Manila’daki bir alışveriş merkezinde tuvalete girmek istedi.

Ceket ve siyah bir elbise giyen kadın, temizlik görevlisi tarafından cinsel organı olduğu gerekçesiyle engellendi.

Diez ise Chair Ganal adlı temizlik görevlisi ile tartışma yaşadığı o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülere temizlik görevlisi kadının “Onun hâlâ cinsel organı var” haykırışları da yansıyor.

Ganal’ın Diez’in cep telefonunu almaya çalıştığı, kadının kafasına vurduğu ve dava açmakla tehdit ettiği anlar da kayıtlarda görülüyor.

YASAL YOLLARA BAŞVURACAK

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; arbedenin ardından polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alınan Diez, temizlik görevlisinin şikâyetini geri çekmesi üzerine hemen serbest bırakıldı. Ganal’ın hata yaptığını kabul ederek, Diez’den özür dilediği öğrenildi.

Mağdur olan Gretchen Custodio Diez ise yasal yollara başvuracağını ifade ederken, “Alışveriş merkezi içinde hırsız gibi sürüklendim. İnsanlar bana bakıyordu” dedi.

Manila Polisi ise böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını açıkladı.