Kahvaltıyı sakın es geçmeyin! Yoksa…

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; araştırma, yaşları 40 ila 75 arasında değişen ve kalp damar ya da kanser hastalığı olmayan 6 bin kişinin verileri üzerinden yapıldı.

Araştırmanın başyazarı Iowa Üniversitesi’nden Dr. Wei Bao, “Kahvaltı etmediğini söyleyen katılımcılarda her gün kahvaltı ettiğini söyleyenlere göre kardiyovasküler hastalıktan ölüm riski yüzde 87 daha fazla” dedi.

Bao, kahvaltıyı atlamanın iştah değişimleri, doyum hissinin azalması, kan basıncının yükselmesi ve lipid seviyesinde zarar verecek derecede değişimlerle bağlantılı olduğunu söyledi.