Kalça kaldırma operasyonu yüzünden neredeyse canından oluyordu!

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yaşayan üç çocuk annesi Angela Pedrosa, kalça kaldırma operasyonu için bir kliniğe başvurdu. 26 yaşındaki Pedrosa kısa süre sonra ameliyat edilirken, hayatı adeta kabusa döndü.

Ameliyattan sonra kalçasının her iki tarafında da yaralar çıkan kadın, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalede genç kadına 300 ml endüstriyel silikon enjekte edildiği ortaya çıktı.

Doktorlar vakit kaybetmeden silikonu vücuttan çıkarsa da, Pedrosa’nın kalçasında delikler kaldı. İşlemi yapan doktorlardan şikayetçi olan Pedrosa, güzellik uğruna neredeyse canından olacağını söyledi.

Kalçasında kalan yaralar için yeniden operasyon geçirecek olan Pedrosa’ya, vücudundan alınan yağ dokularıyla işlem uygulanacak.

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